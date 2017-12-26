Совет Федерации одобрил закон об отстранении от работы тренеров-нарушителей антидопинговых правил

Совет Федерации одобрил закон об отстранении от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил, сообщает ТАСС. Отмечается, что наставник должен приостановить свою деятельности в трех ситуациях.
Во-первых, тренер будет отстранен, если антидопинговая организация во время соревнований или вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом". Во-вторых, поводом для отстранения может стать "факт и попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". В-третьих, временное отстранение наставника может наступить, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.
В законе прописано, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил (в том числе однократно) общероссийские и международные антидопинговые правила.
sukhoy63
есть еще ослы на свете, искренне верящие, что в спорте можно достичь вершин на огурцах и дошираке.
18:13
staerswimmer23
Осёл и балбес здесь только один, и это miker65. Для начала изучи медицину и в частности действие фармокологических препаратов, потом изучи теорию и методику физического воспитания, затем уголовный кодекс, а потом уже вякай!
18:06
miker65
Тут вообще нечего думать, ослы из Думы! Два твоих спортсмена попались на допинге, пожизненный дисквал тренеру и тюрьма ему - на 5-6 лет. Чтобы там было время подумать как следует стоит принимать допинг или нет.
17:38
miker65
А если тренер не подстрекал, не настаивал, не мошенничал, не убеждал, не хранил, а просто тренировал спокойно только тех, кто при нем начинал разминку с укола ЭПО, как Чегин,например. Такие продолжают и далееитренировать, балбесы из Совета Федераций?
16:04