Совет Федерации одобрил закон об отстранении от работы тренеров-нарушителей антидопинговых правил

Совет Федерации одобрил закон об отстранении от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил, сообщает ТАСС. Отмечается, что наставник должен приостановить свою деятельности в трех ситуациях.

Во-первых, тренер будет отстранен, если антидопинговая организация во время соревнований или вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом". Во-вторых, поводом для отстранения может стать "факт и попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". В-третьих, временное отстранение наставника может наступить, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого-либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.

В законе прописано, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил (в том числе однократно) общероссийские и международные антидопинговые правила.