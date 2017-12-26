14:38 | ДОПИНГ

Совет Федерации одобрил закон о создании национальной антидопинговой лаборатории

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Совет Федерации одобрил закон о создании национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает ТАСС. Лаборатория сможет осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов.

– Принятие закона позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, направленную на соблюдение антидопингового законодательства и, как следствие, защиту прав и законных интересов, здоровья спортсменов, – говорится в сопроводительных документах к закону.

Постановление о создании лаборатории на базе МГУ было принято в рамках комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте. 12 августа ее создание было утверждено Правительством РФ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/4843997

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

В этих недрах химики-студенты помню триметилфентанил придумали.

16:04

Serenky25

Сказали НАДА...значит НАДА!

16:03

echo2011

Видимо,это называется независимостью от государства.

15:30