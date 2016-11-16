Совет Федерации одобрил закон о правовом регулировании профессионального спорта

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о правовом регулировании профессионального спорта, который, в частности, вводит новый субъект профессионального спорта – "спортивный агент" – и регулирует вопросы по борьбе с допингом.

Согласно документу, спортивные федерации обязаны определять должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с министерством спорта, Минздравом и российской антидопинговой организацией.

При этом устанавливается, что не является нарушением антидопинговых правил, если на момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, выданное в соответствии с международным стандартом по терапевтическому использованию запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Также закон выводит министерство спорта из состава учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).