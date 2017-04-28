Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингом

Сегодня в Страсбурге состоялась встреча министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и генерального секретаря Совета Европы Габриэллы Баттаини-Драгони, информирует официальный сайт министерства. Мероприятие состоялось при участии генерального директора по вопросам демократии Совета Европы Снежаны Самарджич-Маркович, руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова, постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы Ивана Солтановского.

В ходе беседы обсуждались происходящие изменения и дальнейшие запланированные шаги Минспорта России по поддержке РУСАДА и усилению российской антидопинговой системы. Представители Совета Европы согласились с правильностью предпринимаемых министерством мер, а также обещали дальнейшее содействие в их реализации. Одновременно состоялось конструктивное обсуждение предстоящего заседания Специального европейского комитета по вопросам Всемирного антидопингового агентства (КАХАМА). Его проведение запланировано на 4 мая в Копенгагене.

Баттаини-Драгони отметила удовлетворенность сотрудничеством по реализации плана Совета Европы по борьбе с допингом в Российской Федерации и сообщила о готовности продвигать итоги реализации дорожной карты указанного плана в рамках ВАДА. В свою очередь Колобков поблагодарил секретариат Совета Европы за поддержку в области борьбы с допингом в рамках общеевропейского сотрудничества.

Кроме того, участники встречи обсудили ход ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, охране и обслуживанию во время футбольных матчей и конвенции Совета Европы против манипулирования результатами спортивных соревнований.