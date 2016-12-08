Смирнов сомневается, что в докладе Макларена будут названы имена спортсменов, употреблявших допинг

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов ожидает, что в докладе следователя ВАДА Ричарда Макларена будет описан метод, благодаря которому можно было вскрывать и подменять допинг-пробы, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. Руководитель сомневается, что будут названы имена конкретных спортсменов.

Вторая часть доклада Макларена будет обнародована в пятницу 9 декабря. После публикации первой части доклада ВАДА летом 2016 года рекомендовало отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Примерно через сутки мы узнаем содержание второй части доклада Макларена, - сказал Смирнов. - Гадать на кофейной гуще не стоит, но, похоже, имена спортсменов названы не будут. Ожидается, что он должен показать метод, которым можно было вскрывать и подменять пробы. Но наша позиция о том, что чистые спортсмены не должны страдать за тех, кто употребляет допинг, останется неизменной.