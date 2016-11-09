Смирнов провел встречу с Бахом в Лозанне

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в Лозанне. Он проинформировал президента МОК о текущей деятельности комиссии, о последних изменениях в российском законодательстве, касающихся уголовной ответственности за склонение к применению допинга. Также он сообщил о том, что в ближайшее время РУСАДА получит независимость от государственных органов и будет со следующего года финансироваться напрямую из федерального бюджета, а Лаборатория, в свою очередь, будет переподчинена главному ВУЗу страны – МГУ им. Ломоносова.

– Я благодарен Томасу за интересную и достаточно длительную встречу, – приводит официальный сайт организации слова Смирнова. – У нас сложился конструктивный диалог, в котором обе стороны, как мне кажется, действительно слышали друг друга. Я рассказал президенту МОК, в частности, о широком круге образовательных мероприятий, которые проходят в Олимпийском комитете России по инициативе нашей Комиссии. Буквально в конце ноября – начале декабря состоятся углубленные тренинги для представителей всех олимпийских федераций, в которых примут участие независимые иностранные эксперты, привлеченные ВАДА.

Помимо разговора с Томасом Бахом, в Лозанне также состоялись мои встречи с председателем Дисциплинарной комиссии МОК Гаем Каниве и с директором МОК по медицине и науке Ричардом Баджеттом. Уже вечером прошла беседа по широкому кругу вопросов с советником МОК Франсуа Карраром, который также осуществляет связь с нашей комиссией. Как видите, поездка в Лозанну получилась более чем продуктивной. В целом, подобные визиты позволяют обменяться информацией, что называется, из первых уст, что очень ценно в нынешней ситуации.