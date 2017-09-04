Смирнов примет участие в сессии Международного олимпийского комитета в Лиме

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов примет участие в работе 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), почетным членом которого он является.

Сессия МОК в Лиме пройдет с 13 по 16 сентября, на ней будут избраны столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, на которые претендуют Париж и Лос-Анджелес соответственно.

- Если говорить о моем участи в сессии, то там, естественно, будет обширный круг возможных контактов, - цитирует ТАСС Смирнова. - Но надо принимать во внимание тот факт, что, будучи почетным членом МОК, в голосовании я принимать участия не смогу.