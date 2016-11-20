14:18 | ДОПИНГ

Смирнов - Паунду: "Готов вручить орден тому, кто найдет доказательства господдержки допинга в России"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов еще раз подчеркнул, что в России нет и никогда не было системы государственной поддержки допинга. В первой части доклада Ричарда Макларена, опубликованной в июле этого года, утверждалось, что в России действовала программа махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпиады-2014 в Сочи. На заседании ВАДА Смирнов опроверг эти обвинения. 

Руководитель независимой комиссии ВАДА по расследованию допинга в российской легкой атлетике Дик Паунд скептически ответил: "А вы слышали о КГБ?"

- Я готов вручить орден тому журналисту, который найдет документы, подтверждающие государственное спонсирование допинга в России, - цитирует Inside The Games Смирнова. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Джин Игнатов,с языка сорвали.Точно так же подумал.Если обычные чиновники имеют право раздавать ордена,то на помойку такие ордена.

14:50

Джин Игнатов

Это с каких времен Смирнов уже может вручать ордена ? Видно это ему спустили сверху это выражение !

14:26

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