19:41 | ДОПИНГ

Смирнов не видит ничего страшного в том, что МОК оставил открытыми сроки санкций в отношении России

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что не видит ничего страшного в том, что МОК продлил санкции в отношении России. Подобное решение МОК принял вчера на исполкоме организации.

– Рекомендации МОК и санкции? Так получилось – не знаю, сознательно или нет, но доклад комиссии Ричарда Макларена попадает на следующий день после окончания работы исполкома МОК, поэтому он еще раз, конечно, собираться не будет по итогам этого доклада, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – МОК принял решение, которое дублирует предыдущее. Он сроки только оставил открытыми, а после первого доклада они были до нового года. Я ничего в этом страшного не вижу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20161208/1113424211.htmll

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