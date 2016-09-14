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СМИ: ВАДА должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов

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Агентство Bloomberg опубликовало на своем сайте статью обозревателя Леонида Бершидского, в которой автор размышляет о ситуации с утечкой информации из базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его мнению, организация должна объяснить общественности, почему некоторым спортсменам из США было разрешено в виде исключения применение запрещенных веществ.

Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входит Байлз, а также сестры Серена и Винус Уильямс.

"Для того, чтобы снять подозрения, ВАДА должно раскрыть принятые процедуры выдачи разрешений для использования запрещенных препаратов в медицинских целях. Насколько бы неприятно это ни было, но организация должна объяснить – с разрешения спортсменов или не называя имен – почему она разрешила применение конкретных запрещенных препаратов.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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