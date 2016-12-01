СМИ: ряд американских спортсменов пытались получить терапевтические исключения перед Олимпиадой

Ряд американских спортсменов перед началом Олимпиады-2016 пытались получить терапевтические разрешения на употребление определенных запрещенных препаратов, сообщает Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bears. Согласно изданию, сотрудники USADA незадолго до начала Олимпиады получили много запросов на терапевтические исключения, многие из спортсменов обращались в неустановленный срок. Большинство запросов были на получение преднизона - стероидного препарата, применяемого для лечения хронических заболеваний.

Ранее хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS и выложила в открытый доступ имена атлетов, в разные годы получавших терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов.