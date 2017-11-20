СМИ: МОК перенес рассмотрение дел российских хоккеисток на 4 декабря

Слушания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по делам российских хоккеисток по обвинению в нарушении антидопинговых правил состоятся 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Ранее сообщалось, что дела будут рассмотрены 22 ноября. По неофициальной информации, известны имена шести из семи хоккеисток, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова и Анна Шохина. Все они выступали в составе сборной России на Играх в Сочи, где россиянки заняли пятое место.

МОК примет решение по допуску сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане в декабре по итогам работы комиссии Освальда и комиссии Самуэля Шмида, которая занимается расследованием причастности Министерства спорта к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

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