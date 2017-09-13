СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования

Бывший министр спорта Франции Валери Фурнейрон является главным кандидатом на пост председателя Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает портал Inside The Games. Кандидатуру 57-летней Фурнейрон поддерживают МОК и ВАДА.

В руководство организации войдут еще четыре человека – глава медицинской комиссии МОК Угур Эрденер (представитель от МОК), президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти (представитель от международной федерации), двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри (представитель от спортсменов) и президент Шанхайского института физического воспитания Пэйцзе Чэнь (независимый эксперт).

Напомним, предложение о создании ITA выдвинул МОК в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Исполком МОК представил декларацию реформ в антидопинговой системе. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена.