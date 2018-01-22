Слушания в CAS начались без участия российских спортсменов

Рассмотрение апелляций российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх началось без участия самих атлетов. Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались в понедельник в Женеве и будут продолжаться до 27 января.

– Заседание началось без присутствия спортсменов, – цитирует ТАСС источник в CAS. – Возможно, они присоединятся к слушаниям во второй половине дня. Слушания начались с того, что адвокаты российских спортсменов представили суду свои доводы.

5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Корее в полном составе. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий МОК – под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами).

По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.