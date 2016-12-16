Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов. Такое заявление в Мосгорсуде сделал следователь по делу о злоупотреблении полномочиями, в чем обвиняется Родченков.
– Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов, вследствие чего впоследствии они были дисквалифицированы, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.
Max2015
собственно МОК и федерациям теперь и доказывать ничего не надо: СК России установил, что все жрали допинг под видом витаминов!)) можно смело отстранять все российские сборные по всем видам спорта!
13:36
DV1981
Leo Hawk,ну как какой,вот слепые ветераны,про которых рассказывает Макларен и брали.
12:43
Leo Hawk
Или другой вариант, - Родченков за собственные деньги и в свободное от работы время ходил по спортсменам и просил их съесть витаминку?
12:37
Leo Hawk
Чушь. Какой спортсмен будет брать у какого-то Родченкова "витамины" без упаковки? Как это вообще происходило? Приходит спортсмен к руководителю антидопинговой лаборатории и просит дать ему витаминку? Бред сивой кобылы.
12:35