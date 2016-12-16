11:30 | ДОПИНГ

Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов

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Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов. Такое заявление в Мосгорсуде сделал следователь по делу о злоупотреблении полномочиями, в чем обвиняется Родченков.

– Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов, вследствие чего впоследствии они были дисквалифицированы, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161216/1113816143.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Max2015

собственно МОК и федерациям теперь и доказывать ничего не надо: СК России установил, что все жрали допинг под видом витаминов!)) можно смело отстранять все российские сборные по всем видам спорта!

13:36

DV1981

Leo Hawk,ну как какой,вот слепые ветераны,про которых рассказывает Макларен и брали.

12:43

Leo Hawk

Или другой вариант, - Родченков за собственные деньги и в свободное от работы время ходил по спортсменам и просил их съесть витаминку?

12:37

Leo Hawk

Чушь. Какой спортсмен будет брать у какого-то Родченкова "витамины" без упаковки? Как это вообще происходило? Приходит спортсмен к руководителю антидопинговой лаборатории и просит дать ему витаминку? Бред сивой кобылы.

12:35

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