Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов. Такое заявление в Мосгорсуде сделал следователь по делу о злоупотреблении полномочиями, в чем обвиняется Родченков.

– Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов, вследствие чего впоследствии они были дисквалифицированы, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.