Следственный комитет: "Запросы России о предоставлении из ВАДА доказательств виновности РФ не исполнены"

Официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала о том, что запросы России о допросе информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова предоставлении из ВАДА доказательств виновности РФ не исполнены. По ее словам, следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами.

Однако по-прежнему иностранные компетентные органы и международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании - международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России не исполнены, - цитирует "Р-Спорт" Петренко.