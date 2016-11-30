Следственный комитет: "Родченков склонял спортсменов к употреблению допинга"

Полученные Следственным комитетом России сведения и материалы в настоящее время не дают каких-либо доказательств существования и реализации в Российской Федерации некой государственной допинговой программы, направленной на завоевание российскими спортсменами на международных соревнованиях максимального количества медалей. Об этом сегодня на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии в Москве заявил заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов.

В настоящее время СК проводит расследование уголовных дел в отношении руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Московской антидопинговой лаборатории по фактам нарушения антидопинговых правил. По словам Лазутова, может быть возбужден ряд еще ряд уголовных дел. "Их содержание мы в интересах следствия не раскрываем", – отметил Лазутов.

– В ходе расследования выявляется все больше фактов, подтверждающих, что глава Московской антидопингового лаборатории Григорий Родченков длительное время, извлекая для себя, в том числе, материальную выгоду, использовал свое служебное положение для склонения спортсменов к употреблению допинга, – сказал предстатель Следственного комитета. – Для того, чтобы составить представление о личности Родченкова, необходимо также сообщить о том, что в 2011 году он привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, длительное время находился на лечении в психиатрической больнице, где ему был установлен соответствующий диагноз.