Следственный комитет РФ ждет от США ответа по поводу допроса Родченкова

Следственный комитет РФ попросил о допросе экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова в США по делу о злоупотреблении полномочиями. Следователь отметил, что ответ на запрос пока не поступил.
– В настоящее время в США направлен запрос о правовой помощи в допросе Родченкова, но ответа пока не получено, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.
Syoma777
да хрен с ним с этим оленем. толку от него никакого. вы займитесь делом. наймите наконец грамотного юриста и защищайте спортсменов от разных дебилов голословных. а то уже просто смешно эти сказки читать макларенов разных
11:59