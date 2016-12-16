11:35 | ДОПИНГ

Следственный комитет РФ ждет от США ответа по поводу допроса Родченкова

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Следственный комитет РФ попросил о допросе экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова в США по делу о злоупотреблении полномочиями. Следователь отметил, что ответ на запрос пока не поступил.

– В настоящее время в США направлен запрос о правовой помощи в допросе Родченкова, но ответа пока не получено, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161216/1113816007.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Syoma777

да хрен с ним с этим оленем. толку от него никакого. вы займитесь делом. наймите наконец грамотного юриста и защищайте спортсменов от разных дебилов голословных. а то уже просто смешно эти сказки читать макларенов разных

11:59

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