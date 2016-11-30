Следственный комитет опечатал хранилище с допинг-пробами

Заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии заявил, что все допинг-пробы, которые хранились в Московской антидопинговой лаборатории, в настоящее время опечатаны.

- Мы не опечатали саму лабораторию, не запрещаем вход туда сотрудникам. Опечатано лишь хранилище, где находятся допинг-пробы. Принимаем меры, чтобы в ближайшее время завершить наше расследование и нормализовать работу лаборатории, - отметил Лазутов.

В настоящее время СК проводит расследование уголовных дел в отношении руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Московской антидопинговой лаборатории по фактам нарушения антидопинговых правил. (Олег ШАМОНАЕВ)