Следственный комитет допросил бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных

Следственный комитет России допросил более 50 спортсменов, тренеров, менеджеров и чиновников в рамках расследования уголовных дел в отношении руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Московской антидопинговой лаборатории по фактам нарушения антидопинговых правил. Об этом сегодня на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии в Москве заявил заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов.

По его словам, среди допрошенных - бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных, бывший советник министра спорта Наталья Желанова и бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев.

- Ряд спортсменов дали веские показания о том, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял их к употреблению препаратов, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии были определены как допинговые, - отметил Лазутов.

СК РФ также направил запросы в компетентные органы других стран о проведении следственных действий в отношении фигурантов уголовного дела, в том числе Григория Родченкова и журналиста немецкого канала ARD Хайо Зеппельта. (Олег ШАМОНАЕВ)