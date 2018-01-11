22:02 11 января | ДОПИНГ

Следователь комиссии Макларена отказался комментировать документы Fancy Bear

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Следователь комиссии Ричарда Макларена, управляющий директор британской компании Harod Associates Мартин Дабби не намерен комментировать документы хакерской группы Fancy Bear.  В среду хакеры опубликовали документы и переписку руководства МОК и ВАДА. В них говорится, что целью доклада Ричарда Макларена о допинге российском спорте якобы было  отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

- В настоящее время у мистера Дабби нет комментариев относительно утечек? - цитирует "Р-Спорт" Дабби. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180111/1131035686.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Основной

Как можно комментировать очередной лживый фейк от нашей клептократии?

04:30

mobile_actor

Смотри-ка, в СЭ начали иногда проверять информацию: не стали повторять дезинформацию Fancy Bears о месте работы Мартина Дабби.

00:09

MrSNik

Логично, весёлый, а если в кошельке наворованное бабло в том числе из твоего кармана?

22:32 11 января

Весёлый©

Логично. / Вам звонит представитель вора и предлагает прокомментировать содержимое вашего кошелька.

22:17 11 января