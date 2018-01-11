Следователь комиссии Макларена отказался комментировать документы Fancy Bear

Следователь комиссии Ричарда Макларена, управляющий директор британской компании Harod Associates Мартин Дабби не намерен комментировать документы хакерской группы Fancy Bear. В среду хакеры опубликовали документы и переписку руководства МОК и ВАДА. В них говорится, что целью доклада Ричарда Макларена о допинге российском спорте якобы было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

- В настоящее время у мистера Дабби нет комментариев относительно утечек? - цитирует "Р-Спорт" Дабби.