СК сообщил о показаниях, свидетельствующих, что подмен допинг-проб в Сочи не было

Сотрудники антидопингового центра, работавшие в лаборатории в Сочи в 2014 году, рассказали, что подмен допинг-проб спортсменов не было. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, сотрудники лаборатории были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

- Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось, - цитирует "РИА Новости" Петренко.

Петренко подчеркнула, что следствие открыто для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией футбола, общественными международными организациями, в том числе с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), а также рассчитывает на взаимную помощь от них.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, основываясь на показаниях информатора ВАДА Григория Родченкова, признала 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позднее полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов и частично - 11 атлетов. По ним решения МОК остались в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад было заменено на отстранение от Игр-2018.