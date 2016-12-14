СК РФ засекретил дело Родченкова

Следственный комитет РФ засекретил дело бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По версии СК РФ, Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против него возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий.

В среду Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест дома и земельного участка, принадлежащего Родченкову, но заседание перенесено на пятницу, 16 декабря, чтобы дать адвокату время ознакомиться с материалами дела.

- Следователь взял с меня подписку о неразглашении, говорит, что дело чуть ли не совершенно секретное, - цитирует "Р-Спорт" адвоката Родченкова Алексея Скляренко.

Адвокат охарактеризовал ход следственных действий как "вялотекущую шизофрению". По его словам, в ближайшее время не планируется никаких следственных действий, официальные обвинения Родченкову так и не предъявлены.

В мае Григорий Родченков дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о якобы существующей программе поддержки допинга в России. После его интервью было инициировано расследование, по итогам которого независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен предоставил доклад о допинговых проблемах в России.