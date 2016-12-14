15:58 | ДОПИНГ

СК РФ засекретил дело Родченкова

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Следственный комитет РФ засекретил дело бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По версии СК РФ, Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал допинг-пробы российских спортсменов. Против него возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий.

В среду Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест дома и земельного участка, принадлежащего Родченкову, но заседание перенесено на пятницу, 16 декабря, чтобы дать адвокату время ознакомиться с материалами дела.

- Следователь взял с меня подписку о неразглашении, говорит, что дело чуть ли не совершенно секретное, - цитирует "Р-Спорт" адвоката Родченкова Алексея Скляренко. 

Адвокат охарактеризовал ход следственных действий как "вялотекущую шизофрению". По его словам, в ближайшее время не планируется никаких следственных действий, официальные обвинения Родченкову так и не предъявлены.

В мае Григорий Родченков дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о якобы существующей программе поддержки допинга в России. После его интервью было инициировано расследование, по итогам которого независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен предоставил доклад о допинговых проблемах в России.

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http://rsport.ru/around/20161214/1113731054.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Max2015

Орден Дружбы за Сочи то конфискуют?

16:23

WildCat-2k

А и правильно! Он в ШШП живет, вот пусть там имуществом его и обзаведут! А тут, оно ему ненадобно!

16:19

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