СК РФ заинтересован в данных от международных спортивных организаций по допингу

Исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко подчеркнула, что СК заинтересован в получении информации и данных от представителей международных спортивных организаций по применению допинга российскими спортсменами, информирует "Р-Спорт". Сегодня глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказался за приезд в Россию независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и передачу им российским следственным органам подтвержденных документально данных.

– В рамках ведущегося расследования уголовного дела по применению допинга нам весьма важны свидетельства занимающихся этой проблематикой представителей международных спортивных организаций. Они были бы весьма полезны, поскольку нам важна самая полная информация на эту тему, – сказала Петренко, комментируя слова Дегтярева.

Напомним, что в ноябре 2015 года ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.