СК РФ сделал запрос в США для получения показаний Родченкова по допинговому делу

Заместитель председателя Следственного комитета РФ (СК РФ) Илья Лазутов сообщил, что государственный орган сделал запрос в США для получения показаний бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения антидопинговых правил, было допрошено более 50 российских спортсменов, их тренеров и менеджеров.



– В рамках международного сотрудничества для получения необходимых по уголовным делам сведений и материалов направлены запросы о правовой помощи, – приводит ТАСС слова Лазутова. – В том числе в США о получении показаний от Григория Родченкова, в Канаду, в ВАДА – для получения копий материалов, положенных в основу доклада Ричарда Макларена.

В рамках расследования уголовных дел СК РФ продолжает оставаться открытым к сотрудничеству с иностранными компетентными органами, общественными организациями, в том числе с ВАДА и Международным олимпийским комитетом.

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представит итоги своего расследования 9 декабря в Лондоне.

