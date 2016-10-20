СК РФ допросил более 50 спортсменов России, тренеров и менеджеров по делу о допинге

И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи допросили более 50 российских спортсменов по делу о допинге. Также допросу подверглись тренеры и менеджеры.

– В рамках уголовных дел следователями СКР допрошено более 50 российских спортсменов, их тренеров и менеджеров, получены сведения о медицинском обследовании спортсменов, – цитирует "Р-Спорт" Петренко. – Допрашиваются ответственные за исполнение в России международных антидопинговых правил, стандартов отбора, анализа и хранения допинг-проб должностные лица Минспорта России, руководители и сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Антидопингового центра, в их кабинетах проведены осмотры.