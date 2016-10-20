18:27 | ДОПИНГ

СК открыт для сотрудничества с ВАДА по фактам нарушений антидопинговых правил

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И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что комитет открыт для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по расследованию фактов нарушений антидопинговых правил. Кроме того, СК РФ в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения антидопинговых правил, запросил решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по искам российских спортсменов, отстраненных от соревнований.

– В рамках расследования уголовных дел следственный комитет открыт для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством, а также с другими международными и иностранными компетентными организациями, – цитирует ТАСС Петренко. – В CAS запрошены судебные решения, вынесенные по результатам рассмотрения исков российских спортсменов, Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России на решения об их дисквалификации и отстранении от участия в официальных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх-2016.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3721481

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