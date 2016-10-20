СК открыт для сотрудничества с ВАДА по фактам нарушений антидопинговых правил

И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что комитет открыт для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по расследованию фактов нарушений антидопинговых правил. Кроме того, СК РФ в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения антидопинговых правил, запросил решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по искам российских спортсменов, отстраненных от соревнований.

– В рамках расследования уголовных дел следственный комитет открыт для сотрудничества со Всемирным антидопинговым агентством, а также с другими международными и иностранными компетентными организациями, – цитирует ТАСС Петренко. – В CAS запрошены судебные решения, вынесенные по результатам рассмотрения исков российских спортсменов, Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России на решения об их дисквалификации и отстранении от участия в официальных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх-2016.