Система ADAMS зависает из-за хакерских атак

Представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Логинова сообщила, что система антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS) начала зависать из-за атак хакеров. Несколько месяцев назад ADAMS была взломана хакерской группой Fancy Bears. Из опубликованных документов стало известно, что ряд ведущих спортсменов получали разрешение на запрещенные препараты в качестве терапевтических исключений.

- ADAMS в последнее время часто зависает из-за хакерских атак, - цитирует ТАСС Логинову. - Но у спортсмена есть возможность уведомить об этом письмом на почту, указанную на сайте ВАДА или РУСАДА. Это письмо будет оправданием, почему тот или иной атлет не смог зарегистрироваться в ADAMS.