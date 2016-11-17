13:26 | ДОПИНГ

Система ADAMS зависает из-за хакерских атак

0
0
0

Представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Логинова сообщила, что система антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS) начала зависать из-за атак хакеров. Несколько месяцев назад ADAMS была взломана хакерской группой Fancy Bears. Из опубликованных документов стало известно, что ряд ведущих спортсменов получали разрешение на запрещенные препараты в качестве терапевтических исключений.

- ADAMS в последнее время часто зависает из-за хакерских атак, - цитирует ТАСС Логинову. - Но у спортсмена есть возможность уведомить об этом письмом на почту, указанную на сайте ВАДА или РУСАДА. Это письмо будет оправданием, почему тот или иной атлет не смог зарегистрироваться в ADAMS.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3791647

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ