Сильнов сравнил отстранение легкоатлетов от Олимпиады с Великой Отечественной войной

Кандидат на пост президента ВФЛА Андрей Сильнов выразил мнение, что в борьбе за восстановление членства федерации в ИААФ ни в коем случае нельзя сдаваться. ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике. В связи с этим россияне не приняли участия в Олимпиаде-2016. Единственной допущенной спортсменкой стала Дарья Клишина.

- У нас и в советское время такое было - 1984-й год, - цитирует "Р-Спорт" Сильнова. - Я просто знаю, что людям, когда они готовились, на тренировках говорили: "Вы не едете", и они заканчивали, бросали... Потому что смысл теряется. Этот недопуск - не очень приятная страница в нашей истории. Но сдаваться нельзя. Если бы нам сказали в Великую Отечественную, что мы проиграли, и если бы мы сложили оружие... Что было бы тогда? Были бы мы вообще сейчас здесь? То же самое и в этой ситуации. Мы не должны сдаваться, а должны отстаивать свою честь, свои права, продолжать диалог с нашими иностранными коллегами.

- Вся ситуация с отстранением, на ваш взгляд, - это наш промах больше или же давление со стороны международных органов?

- Здесь и одно и другое. Потому что есть и политические моменты... Спорт всегда был политизирован. Не могу сказать, в большей или меньшей степени, чем сейчас, но в любом случае политика была неотъемлемой частью спорта. Сейчас это просто проявляется, можно сказать, ярко. Надо над этим работать в любом случае. Нужно всегда быть на высоте, что ли. Подняться нелегко, а опуститься очень быстро. Мы должны создать такую команду, которая будет работать единым целым и добиваться успехов.

Новый глава ВФЛА будет избран на отчетно-выборной конференции организации, которая пройдет 9 декабря в Москве. Помимо Сильнова на должность претендуют действующий глава организации Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.