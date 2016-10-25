Шведский журналист получил угрозы после статей о допинге в Норвегии

В редакцию издания, где работает шведский журналист Лассе Арнелл, обвинивший норвежских лыжников в систематическом применении допинга, поступили письма с угрозами смерти, сообщает TV2. Ранее Арнелл выпустил статью, в которой обвинил сборную Норвегии в махинациях с приемом запрещенных ВАДА лекарств от астмы.

Также Арнелл не обошел стороной норвежскую лыжницу Терезу Йохауг, у которой было обнаружено запрещенное вещество клостебол. Этот препарат содержится в мази для губ для предотвращения солнечных ожогов. Йохауг была отстранена на два месяца до завершения разбирательств.

- Норвежцы очень болезненно воспринимают эту ситуацию с Йохауг, - заявил Арнелл. - Все ее любят, но она просто скользкая мошенница.