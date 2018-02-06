Шведский журналист: "Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга"

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс уверен в том, что в Норвегии спортсмены регулярно принимают допинг. Он подчеркнул, что это происходит под контролем национальной федерации.
- Есть несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, - цитирует Expressen Свенса. - Нельзя говорить об организованной системе применения допинга у нас в стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга. Это происходит под контролем национальной федерации. В России вообще существовала государственная допинг-система. В Швеции же такого нет.
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miker65
По идее если бы у этого шведского Зеппельта был бы хоть один аргумент, подтверждающий его наезд, то прохвост Бах мог бы тормознуть норвежских лыжников на период Олимпиады...
19:37
PitersS
В огороде бузина, а в Киеве дядька..
18:03
rusfed 2.0
Я бы не злорадствовал: это расследование больнее всего ударит по России: уже было анонсировано, что большинство упомянутых персонажей - росспортсмены
17:26
shpasic
швед-то знает обо всех проблемах соседей))
17:10
Lars Berger
Спросите у него про железную руду. Он расскажет, кто на самом деле ее поставлял немцам... Не шведы!)
17:04
AndreyIvanovich
"Но у нас таких нет у нас все нормальные ребята"(с) хдд
17:03