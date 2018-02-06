16:51 | ДОПИНГ

Шведский журналист: "Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга"

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Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс уверен в том, что в Норвегии спортсмены регулярно принимают допинг. Он подчеркнул, что это происходит под контролем национальной федерации. 

- Есть несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, - цитирует Expressen Свенса. - Нельзя говорить об организованной системе применения допинга у нас в стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга. Это происходит под контролем национальной федерации. В России вообще существовала государственная допинг-система. В Швеции же такого нет. 
 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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miker65

По идее если бы у этого шведского Зеппельта был бы хоть один аргумент, подтверждающий его наезд, то прохвост Бах мог бы тормознуть норвежских лыжников на период Олимпиады...

19:37

PitersS

В огороде бузина, а в Киеве дядька..

18:03

rusfed 2.0

Я бы не злорадствовал: это расследование больнее всего ударит по России: уже было анонсировано, что большинство упомянутых персонажей - росспортсмены

17:26

shpasic

швед-то знает обо всех проблемах соседей))

17:10

Lars Berger

Спросите у него про железную руду. Он расскажет, кто на самом деле ее поставлял немцам... Не шведы!)

17:04

AndreyIvanovich

"Но у нас таких нет у нас все нормальные ребята"(с) хдд

17:03