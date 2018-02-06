Шведский журналист: "Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга"

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс уверен в том, что в Норвегии спортсмены регулярно принимают допинг. Он подчеркнул, что это происходит под контролем национальной федерации.



- Есть несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, - цитирует Expressen Свенса. - Нельзя говорить об организованной системе применения допинга у нас в стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга. Это происходит под контролем национальной федерации. В России вообще существовала государственная допинг-система. В Швеции же такого нет.

