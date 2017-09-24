Штаб-квартира ВАДА останется в Монреале

Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) останется в Монреале, сообщает Montreal Gazette. После представления канадской делегации сегодня в Париже исполнительный комитет организации решил не переносить главный офис в другую страну.

Данное решение было принято при условии, что будут проведены переговоры об "улучшении" нынешнего соглашения между ВАДА и Монреалем, которое истекает в 2021 году. Стороны до ноября должны прийти к новому соглашению, которое может быть рассчитано до 2031 года.