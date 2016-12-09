Шамиль Тарпищев: "Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнее"

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена может быть аналогична первой, но не сильнее.

После публикации первой части ВАДА рекомендовало отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В итоге до ОИ не были допущены легкоатлеты, тяжелоатлеты и ряд других спортсменов. Паралимпийцы РФ были отстранены в полном составе.

- Думаю, что все будет нормально, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - Мне кажется, что ничего не будет такого, чтобы говорить о том, что первый доклад был совсем иным. Мне кажется, что может быть только что-то аналогичное, но не сильнее.