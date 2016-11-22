11:24 | ДОПИНГ

Шамиль Тарпищев: "Россия дала ВАДА слишком много зацепок"

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Президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев высказал мнение о том, что российский спорт сам дал ВАДА много поводов для обвинений в сфере допинга. Однако, по его словам, с работой комиссии ОКР по контролю борьбы с допингом, главой которой является почетный член МОК Виталий Смирнов, шума в публичном пространстве стало гораздо меньше.

– Много говорили об избыточных полномочиях ВАДА, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – И на сегодняшний день это есть. Но реалии в том, что во многих вопросах, которые поднимались, есть, конечно, и наша вина. Потому что много слишком зацепок мы дали. Но я думаю, что с созданием той комиссии, которую Смирнов возглавляет, реально, что шума уже поменьше, чем было. Поэтому я думаю, что потихоньку все это выровняется.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161122/1112588141.html

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