Шамиль Тарпищев о призыве NADO: "Я уже ничему не удивлен"

Президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что ничему не удивлен после призыва 19 национальных антидопинговых агентств лишить российских спортсменов возможности участия во всех международных соревнованиях. С таким заявлением главы NADO выступили после собрания в Дублине, на котором была рассмотрена вторая часть доклада Ричарда Макларена. Другие комментарии Тарпищев давать отказался.

- Я уже ничему не удивлен, - приводит RT слова Тарпищева.