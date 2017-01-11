Президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что ничему не удивлен после призыва 19 национальных антидопинговых агентств лишить российских спортсменов возможности участия во всех международных соревнованиях. С таким заявлением главы NADO выступили после собрания в Дублине, на котором была рассмотрена вторая часть доклада Ричарда Макларена. Другие комментарии Тарпищев давать отказался.
- Я уже ничему не удивлен, - приводит RT слова Тарпищева.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/349238-doping-rossiya-boikot
LeshaKZTZ
Шамиль Тарпищев о призыве NADO: "Я уже ничему не удивлен"--------------------------------------------Ну, после "братьев Уильямс" я бы тоже больше ничему не удивился.
03:54