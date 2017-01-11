03:09 | ДОПИНГ

Шамиль Тарпищев о призыве NADO: "Я уже ничему не удивлен"

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Президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что ничему не удивлен после призыва 19 национальных антидопинговых агентств лишить российских спортсменов возможности участия во всех международных соревнованиях. С таким заявлением главы NADO выступили после собрания в Дублине, на котором была рассмотрена вторая часть доклада Ричарда Макларена. Другие комментарии Тарпищев давать отказался. 

- Я уже ничему не удивлен, - приводит RT слова Тарпищева.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/349238-doping-rossiya-boikot

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LeshaKZTZ

Шамиль Тарпищев о призыве NADO: "Я уже ничему не удивлен"--------------------------------------------Ну, после "братьев Уильямс" я бы тоже больше ничему не удивился.

03:54

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