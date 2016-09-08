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Шамиль Тарпищев: "Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР потребуется три месяца, чтобы войти "в правильное русло"

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Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) потребуется две недели на организацию работы и три месяца, чтобы войти "в правильное русло", заявил агентству "Р-Спорт" член комиссии Шамиль Тарпищев.

Президент РФ Владимир Путин 22 июля предложил создать комиссию ОКР по антидопинговым разбирательствам. 25 июля исполнительный комитет ОКР утвердил председателем комиссии почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Виталия Смирнова. В четверг в Москве состоялось первое заседание комиссии.

"По итогам заседания могу сказать, что комиссии потребуется две недели на организацию работы, чтобы определиться со всем и начать двигаться в продуктивном направлении. В глобальном плане, думаю, всем нам потребуется три месяца. За три месяца в этом вопросе все должно лечь в правильное русло", - сказал Тарпищев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20160908/1069278110.html

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