16:18 | ДОПИНГ

Сергей Шилов: "Заявления о подмене проб победителей Паралимпиады-2014 - наговоры и выдумки"

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Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Сергей Шилов назвал обвинения в подмене допинг-проб российских победителей и призеров Паралимпийских игр-2014 в Сочи в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена наговорами и выдумками.

– Мы всегда побеждаем только чисто, это наша принципиальная позиция, – приводит "Р-Спорт" слова Шилова. – Наши спортсмены никогда не принимали, не принимают и не будут принимать допинг. Заявления о подмене мочи в пробах у победителей и призеров Паралимпийских игр – на мой взгляд, это просто наговоры и выдумки, и просто "левый" вброс. Почему не называют имен спортсменов, которых подозревают в применении допинга? Чтобы можно было проверить? Может быть, они сами их и поменяли, чтобы можно было нас обвинить? Все возможно. Ведь наши ребята сдавали пробы не один десяток раз, и все они были "чистыми".

Насколько я знаю наших ребят, выступающих в лыжных гонках и биатлоне, они ничего запрещенного не принимали, а говорить можно все что угодно. Мы стопроцентно ничего запрещенного не принимали, а что потом с нашими пробами делают офицеры ВАДА, нам неизвестно. Ведь специалисты фирмы, которая изготавливает бутылочки для хранения проб, говорят, что вскрыть их невозможно.

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http://rsport.ru/paralympic/20161209/1113474873.html

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