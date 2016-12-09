Сергей Лисин: "После доклада Макларена появились мысли об обращении в CAS"

Российский конькобежец Сергей Лисин, отбывший двухлетнюю дисквалификацию из-за генного допинга, отметил, что у него появилось желание обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен неверно интерпретировал эпизод с его допинг-пробой в своем докладе. По словам спортсмена, он будет консультироваться со знакомыми, которые обладают высоким уровнем компетенции в этом вопросе.

– Появились мысли о поездке в Лозанну, – приводит "Р-Спорт" слова Лисина. – В Московском арбитраже я уже был и проиграл, буду сейчас советоваться со своими знакомыми, которые владеют предметом, по поводу перспектив.