10:17 | ДОПИНГ

Сергей Лавров обсудил с Виталием Смирновым борьбу с допингом

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с председателем Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым по вопросам борьбы с допингом, сообщает ТАСС. Стороны обсудили вопросы участия России в соблюдении международных конвенций ЮНЕСКО и Совета Европы, направленных на борьбу с применением допинга, а также взаимоотношения с МОК и ВАДА. 

Смирнов рассказал о работе по возвращению российской антидопинговой системы в международное правовое поле, Лавров выразил готовность оказать поддержку в решении данной задачи.

Комиссия была создана после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА о применении допинга в российском спорте.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3749697

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