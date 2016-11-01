Сергей Лавров обсудил с Виталием Смирновым борьбу с допингом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с председателем Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым по вопросам борьбы с допингом, сообщает ТАСС. Стороны обсудили вопросы участия России в соблюдении международных конвенций ЮНЕСКО и Совета Европы, направленных на борьбу с применением допинга, а также взаимоотношения с МОК и ВАДА.

Смирнов рассказал о работе по возвращению российской антидопинговой системы в международное правовое поле, Лавров выразил готовность оказать поддержку в решении данной задачи.

Комиссия была создана после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА о применении допинга в российском спорте.