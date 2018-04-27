Сергей Лавров: "Идет нечистоплотная игра, когда всех наших спортсменов пытаются сделать астматиками"

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что международные спортивные федерации должны обязать страну-хозяйку к тому, чтобы она без проблем принимала всех участниц соревнований. При этом он отметил, что если всех наших спортсменов пытаются объявить астматиками, то идет совсем не чистоплотная игра.

- Все наши приложенные усилия делаются в первую очередь для российских спортсменов, – сказал Лавров. – Международное спортивное движение во всех своих ипостасях должно руководствоваться именно интересами спортсменов, а не какими-то бюрократическими моментами, политической борьбой, попытками изолировать или наказать кого-то.

Может, не такой существенный, но все-таки важный момент появился совсем недавно – когда спортсменам для участия в международных соревнованиях не успевают выдать визы. Это пару раз происходило с нашими коллегами из США. Думаю, что международные Федерации, которые организуют соревнования, должны обязать страну-хозяйку к тому, чтобы она без каких-либо проблем принимала участников турнира.

Внимания требует еще и такая проблема, что порой в решениях судебных инстанций не принимаются в расчет спортивные функционеры. И если всех наших спортсменов пытаются объявить астматиками, то это идет совсем не чистоплотная игра. (Павел ГУРЕВИЧ)