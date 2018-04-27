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Сергей Лавров: "Идет нечистоплотная игра, когда всех наших спортсменов пытаются сделать астматиками"

Сергей ЛАВРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ЛАВРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что международные спортивные федерации должны обязать страну-хозяйку к тому, чтобы она без проблем принимала всех участниц соревнований. При этом он отметил, что если всех наших спортсменов пытаются объявить астматиками, то идет совсем не чистоплотная игра.

- Все наши приложенные усилия делаются в первую очередь для российских спортсменов, – сказал Лавров. – Международное спортивное движение во всех своих ипостасях должно руководствоваться именно интересами спортсменов, а не какими-то бюрократическими моментами, политической борьбой, попытками изолировать или наказать кого-то.

Может, не такой существенный, но все-таки важный момент появился совсем недавно – когда спортсменам для участия в международных соревнованиях не успевают выдать визы. Это пару раз происходило с нашими коллегами из США. Думаю, что международные Федерации, которые организуют соревнования, должны обязать страну-хозяйку к тому, чтобы она без каких-либо проблем принимала участников турнира.

Внимания требует еще и такая проблема, что порой в решениях судебных инстанций не принимаются в расчет спортивные функционеры. И если всех наших спортсменов пытаются объявить астматиками, то это идет совсем не чистоплотная игра. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы других СМИ
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