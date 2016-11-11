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Сергей Колмогоров: "Таких, как Мельников, нужно дисквалифицировать пожизненно"

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Рекомендованный на пост главного тренера сборной России по плаванию Сергей Колмогоров отметил, что пловец Виталий Мельников должен получить пожизненную дисквалификацию за применение допинга. Сегодня FINA отстранила россиянина на восемь лет за употребление гормона роста. Для Мельникова эта дисквалификация стала второй в его карьере.

- Это вопиющее нарушение, как раз тот случай, за который наши "чистые" спортсмены платили свистом со стороны трибун во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, - приводит "Р-Спорт" слова Колмогорова. - Именно из-за таких вопиющих случаев невинные спортсмены вынуждены терпеть такое отношение со стороны соперников. Оправданий этому никаких нет и быть не может. Человек не тренировался в сборной России после первой дисквалификации. Он написал объяснительную на имя президента федерации плавания, но я считаю, что такие нарушения должны наказываться пожизненной дисквалификацией.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161111/1112105512.html

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