Сергей Еремин: "Собираюсь провести международную конференцию на тему допинга"

Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы Сергей Еремин заявил, что в следующем году организация "Гераклион" проведет международную конференцию с участием спортсменов, тренеров и ученых на тему допинга в спорте.

– В следующем году на базе спорткомплекса "Салют Гераклион" проведем международную конференцию на тему допинга. Открыто, без купюр. Чтобы глаза в глаза высказать о проблемах, которые существует в спорте. Мы постараемся организовать ее так, чтобы участвовали и спортсмены, и тренеры, и ученые. (Сергей ФИШ)