Сергей Еремин: "Сказал Аяну – медаль верни!"

Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы, почетный президент Всероссийской федерации функционального многоборья Сергей Еремин отметил, что серебряный призер Олимпиады в Пекине 2008 года Оксана Сливенко должна получить золотую олимпийскую медаль за свое выступление, так как допинг-проба спортсменки из Китая Лю Чуньхун, которая заняла первое место, оказалась положительной.
– Оксана Сливенко взяла в Пекине серебро по тяжелой атлетике, но допинг-проба китаянки, которая стала первой, оказалась положительной. Оксана при этом прошла все перепроверки и оказалась чистой, так что по идее она должна переместиться на первое место. В сентябре я встречался с Тамашем Аяном (президент Международной федерации тяжелой атлетики IWF. - Прим. "СЭ") и сказал ему – медаль верни! Но пока ни российский, ни международный олимпийские комитеты с Оксаной не связывались. (Сергей ФИШ)
Syoma777
допинг-проба спортсменки из Китая Лю Чуньхун ПРОСТО НЕ МОГЛА БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ. Всем же сказали ДОПИНГ ТОЛЬКО В РОССИИ!!!!!!!!!!!!
14:40
Leo Hawk
Чистых там нет и никогда не было.
13:49
shpasic
в тяжёлой атлетике есть "чистые спортсмены"? что-то сомнительно, судя по последним скандалам в этом виде спорте.
13:39