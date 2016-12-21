13:24 | ДОПИНГ

Сергей Еремин: "Сказал Аяну – медаль верни!"

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Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы, почетный президент Всероссийской федерации функционального многоборья Сергей Еремин отметил, что серебряный призер Олимпиады в Пекине 2008 года Оксана Сливенко должна получить золотую олимпийскую медаль за свое выступление, так как допинг-проба спортсменки из Китая Лю Чуньхун, которая заняла первое место, оказалась положительной.

– Оксана Сливенко взяла в Пекине серебро по тяжелой атлетике, но допинг-проба китаянки, которая стала первой, оказалась положительной. Оксана при этом прошла все перепроверки и оказалась чистой, так что по идее она должна переместиться на первое место. В сентябре я встречался с Тамашем Аяном (президент Международной федерации тяжелой атлетики IWF. - Прим. "СЭ") и сказал ему – медаль верни! Но пока ни российский, ни международный олимпийские комитеты с Оксаной не связывались. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Syoma777

допинг-проба спортсменки из Китая Лю Чуньхун ПРОСТО НЕ МОГЛА БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ. Всем же сказали ДОПИНГ ТОЛЬКО В РОССИИ!!!!!!!!!!!!

14:40

Leo Hawk

Чистых там нет и никогда не было.

13:49

shpasic

в тяжёлой атлетике есть "чистые спортсмены"? что-то сомнительно, судя по последним скандалам в этом виде спорте.

13:39

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