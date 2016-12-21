Сергей Еремин: "Готов биться об заклад, тяжелую атлетику не исключат из Олимпийских игр"

Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы, почетный президент Всероссийской Федерации функционального многоборья Сергей Еремин выразил уверенность в том, что тяжелая атлетика не будет исключена из программы Олимпийских игр.



– Что касается разговоров об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Я не согласен с этим мнением. Готов биться об заклад, что она не будет исключена. Тяжелая атлетика как вид спорта расширяет свою географию за счет регионов, которые являются самыми густонаселенными. Этот вид спорта несет в себе огромную гуманитарную функцию, так как не требует много денег. Им занимаются и в Азии и Африке – в странах третьего мира. Они не могут соревноваться в высокотехнологичных видах спорта. Кроме того, мы видим, как в США осуществляется реинкарнация тяжелой атлетики. Никогда не поверю, чтобы американцы тратили огромные деньги, чтобы потом записать их в убытки. Уверен, что тяжелая атлетика не будет исключена. Нам нужна просто борьба за чистоту. (Сергей ФИШ)