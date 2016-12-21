Сергей Еремин: "Госмонополия в спорте приводит к паразитизму и загниванию"

Президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте "Гераклион", вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы Сергей Еремин считает, что наша страна заняла неправильную позицию после публикации доклада Макларена о допинге в российском спорте.

– Что касается доклада Макларена – я убежден, что мы заняли позицию невнятную, – заявил Еремин. – Существуют проблемы с допингом в мировом спорте, но спорт это еще и экономика. Есть спортивные состязания, и есть экономическая конкуренция. Мы говорим у нас нет государственной программы поддержки допинга, но у нас есть госмонополия управления спортом. И здесь право международное сообщество – у нас именно государство отвечает, за то, что происходит в нашем спорте. У нас государство – субъект экономических спортивных отношений. И с этим посылом международного сообщества не поспоришь.

До недавнего времени ни одна федерация не могла быть самостоятельной спортивно-экономической единицей. Сейчас приходят новые люди, которые во многом замещают государственную роль. Считаю, что в этих видах спорта прогресс существенно больший. Та проблематика, которая прозвучала в докладе Макларена, подняла вопросы управления нашим спортом. Но мы должны были давно заниматься этими проблемами. Монополия, как экономическая категория, отличается такими характеристиками как паразитизм и загнивание. Нужно создавать условия для здоровой конкуренции.

Нас обвиняют в отсутствии антидопинговой культуры. Так и есть. На телевидении показывают кучу программ о здоровье. Кто-нибудь помнит, что бы там говорили о допинге? Нет. У нас якобы нет проблем с допингом. Макларен проделал хорошую работу. Пусть это расследование было пристрастным. Но это вскрыло огромные проблемы. На западе снимаются фильмы, в которых показываются свои же спортсмены, которые принимали допинг. У нас так кто-нибудь подходил так к этому вопросу? (Сергей ФИШ)