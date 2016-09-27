Сергей Бубка: "Последние события приводят к отсутствию доверия со стороны чистых спортсменов к ВАДА"

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка†заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) теряет доверие спортсменов из-за того, что нарушение антидопинговых правил все чаще выявляется с помощью СМИ и информаторами. Напомним, недавно хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА, в которых говорится о спортсменах, принимавших запрещенные препараты по терапевтическим исключениям.

- Последние события показали, что, несмотря на ежегодные расходы в размере 30 миллионов долларов со стороны ВАДА и более 300 тысяч ежегодных антидопинговых тестов, в среднем 0,5 процента выявляют положительные случаи, что дает повод поднять вопрос о эффективности антидопинговой борьбы, - цитирует Inside the Games Бубку. - Большинство случаев выявляются полицией, информаторами или средствами массовой информации, что показывает, что много денег и усилий, вероятно, не тратятся правильно. Это приводуит к отсутствию доверия со стороны чистых спортсменов к ВАДА в качестве организации, ответственной за борьбу с допингом.