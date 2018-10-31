Себастьян Самуэльссон в Белом доме: "Мы говорим от лица всех спортсменов, которые хотят перемен в ВАДА"

Сегодня в Белом доме в США состоялся саммит, посвященный борьбе с допингом. На нем присутствовали представители USADA, правительств, спортсмены и спортивные чиновники. В частности, на нем обсуждалось решение ВАДА восстановить в правах РУСАДА. Группа спортсменов огласила заявление с призывом реформировать ВАДА.

Также на саммите прозвучало мнение, что ВАДА "подало плохой сигнал", решив восстановить Российское антидопинговое агентство, несмотря на "невыполнение Россией дорожной карты".

"Мы говорим от лица всех спортсменов, которые хотят перемен в ВАДА. Для нас шок видеть, как ВАДА относится к людям вроде Бекки Скотт", - заявил шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

"ВАДА и МОК поставили автократию выше подотчетности, политику выше принципиальности. Атлеты поднялись и подали голос. От ВАДА и МОК зависит, будут ли их слушать и действовать", - сказал британский велогонщик Каллум Скиннер.

"ВАДА потеряло доверие атлетов. Спортсмены его критикуют и ругают. И это организацию, которая должна была нс защищать!" - возмутилась американская легкоатлетка Эмма Коберн.

"Хотим ли мы распустить ВАДА? Мы хотим реформировать его, а не распустить. Группа, которая присутствует здесь и сейчас - это то, каким должно быть ВАДА. Мы верим в чистый спорт", - сказала американская пловчиха Лилли Кинг.