Сборные России будут использовать l-карнитин вместо мельдония

Замглавы ФМБА Юлия Мирошникова сообщила, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заменило использование мельдония на l-карнитин для сборных страны.
- Действие L-карнитина является аналогичным с мельдонием. Он сейчас используется (в массовом порядке), просто раньше предпочитали выбирать то, что тогда было не запрещено, - цитирует ТАСС Мирошникову.
Ранее глава ФМБА Владимир Уйба сообщил о том, что запрещенному к употреблению спортсменами мельдонию была найдена замена. Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 1 января 2016 года.
При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.
ФМБА представило ВАДА доказательства, что мельдоний не выводится в течение года
D102D
Мы ржём - его и так уже все давно едят коробками.
12:48
spetrov
К слову, помните, с чего "мельдониевый скандал" начинался. Мы посмотрели и обнаружили, что российские спортсмены массово используют мельдоний. А оказалось, ничего личного, только бизнес. Ну и политика.
12:46
spetrov
shpakЪ, зависит от производителя. Думаю, вряд ли кто сомневается, что здесь могут быть замешены и бизнес-интересы. "Он сейчас используется (в массовом порядке)". Кто ж допустит потерю такого пирога.
12:42
объективный Артём =)
2021 г. Олимпийская сб. России под угрозой не допуска на ОИ 2022 из-за карнитинового скандала.....
12:38
shpakЪ
Омериканцы уже пишут документ о запрете и этой хрени.
12:37