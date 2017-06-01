12:29 | ДОПИНГ

Сборные России будут использовать l-карнитин вместо мельдония

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Замглавы ФМБА Юлия Мирошникова сообщила, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России заменило использование мельдония на l-карнитин для сборных страны.

- Действие L-карнитина является аналогичным с мельдонием. Он сейчас используется (в массовом порядке), просто раньше предпочитали выбирать то, что тогда было не запрещено, - цитирует ТАСС Мирошникову.

Ранее глава ФМБА Владимир Уйба сообщил о том, что запрещенному к употреблению спортсменами мельдонию была найдена замена. Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 1 января 2016 года.

При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

ФМБА представило ВАДА доказательства, что мельдоний не выводится в течение года

Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4300173

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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D102D

Мы ржём - его и так уже все давно едят коробками.

12:48

spetrov

К слову, помните, с чего "мельдониевый скандал" начинался. Мы посмотрели и обнаружили, что российские спортсмены массово используют мельдоний. А оказалось, ничего личного, только бизнес. Ну и политика.

12:46

spetrov

shpakЪ, зависит от производителя. Думаю, вряд ли кто сомневается, что здесь могут быть замешены и бизнес-интересы. "Он сейчас используется (в массовом порядке)". Кто ж допустит потерю такого пирога.

12:42

объективный Артём =)

2021 г. Олимпийская сб. России под угрозой не допуска на ОИ 2022 из-за карнитинового скандала.....

12:38

shpakЪ

Омериканцы уже пишут документ о запрете и этой хрени.

12:37