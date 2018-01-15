С Юмановой сняты все обвинения в употреблении допинга

С серебряного призера Универсиады 2013 года в спортивной ходьбе россиянки Ирины Юмановой сняты все обвинения в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

Дело в отношении спортсменки было начато РУСАДА на основании атипичных для нее показателей гематологического паспорта за 2012 и 2014 годы, после чего она была дисквалифицирована.

Напомним, в августе 2017 года еще с одной россиянки Анастасии Григорьевой были сняты подобные обвинения.