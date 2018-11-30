С игроков ХК "Россошь" сняли обвинения в употреблении мельдония

Семь игроков хоккейного клуба "Россошь" из Воронежской области были оправданы в употреблении мельдония. Такое решение вынесло РУСАДА.

Согласно информации юридической группы "Клевер Консалт", семь игроков "Россоши", выступающей в Национальной молодежной хоккейной лиге, в апреле 2018 года были заподозрены в употреблении мельдония. В ходе расследования, проведенного РУСАДА, выяснилось, что спортсмены не делали этого умышленно, препарат подмешали им в пищевую добавку. Как говорится в расследовании, это было сделано неким третьим лицом. Таким образом, эти хоккеисты не будут дисквалифицированы.